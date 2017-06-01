В Дніпрі помер боєць, який отримав поранення під Авдіївкою
Жоден український військовий не загинув у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі 31 травня, двоє бійців зазнали поранень і бойових травмувань.
Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу 1 червня.
Крім цього полковник зазначив, що в середу в лікарні міста Дніпро помер боєць, який напередодні дістав важке поранення голови в районі Авдіївки.
Як зазначає радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, лікарі до останнього боролись за життя бійця 72-ї бригади 28-річного Сергія Михайлюка.
Валентина Романенко, УП
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