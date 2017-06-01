ЄСПЛ розгляне факти порушення Росією прав людини у Криму

Європейський суд по правах людини офіційно взяв до розгляду позов України проти Росії щодо порушення прав людини в анексованому Криму.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, наголосивши, що цим спростовано твердження російської сторони про те, що ЄСПЛ не може братися за цю справу.

За словам Петренка, Україна ініціювала 5 справ проти Росії у ЄСПЛ: щодо порушення прав людини у Криму,, щодо незаконного вивезення дітей-сиріт на територію РФ та решта – щодо масових порушень прав людини на території Донбасу з боку Росії та її прибічників.

"Європейський суд по правах людини офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі "Україна проти Росії" – по фактах незаконного порушення прав людини в Криму", – заявив голова Мін'юсту на прес-конференції.

Він повідомив: "27 березня ми направили величезний пакет документів і цю правову позицію, де ми спростовуємо всі позиції Російської Федерації – і тиждень тому Європейський суд надіслав підтвердження прийняття цієї правової позиції" .

"Ми очікуємо від Європейського суду затвердження певного процесуального графіка розгляду першої справи, яка зараз є найбільш .динамічною, і всіх наступних справ", – сказав Петренко

"Для Європейського суду це так само нова практика, бо таких масштабних, великих за обсягом і безпрецедентних за змістом доказів справ Європейських суд не слухав", – зазначив він.

Ці справи налічують десятки тисяч документів, велику кількість свідків, зазначив голова Мін'юсту. Перша справа перебуває на стадії комунікації.

"Україна подала правову позицію і заперечила брехливі твердження, які озвучувала Російська Федерація, – про те, що вони допомогли кримському народу, який провів референдум, і що немає юрисдикції у Європейського суду цю справу розглядати… Всі ці твердження спростовуються у нашому документі, який налічує понад 150 сторінок – це без додатків. Є величезна кількість відео-, аудіофактів і показів свідків", – сказав Петренко.

Він резюмував: "Ми подали правову позицію – вона вже є частиною справи. Ми очікуємо від Європейського суду процедурного рішення щодо порядку розгляду справи".

"Чи ця справа буде розглядатися повністю у Страсбурзі, чи, можливо, допит свідків, – яких лише у першій справі ми допитали близько 50-ти людей, – буде відбуватися якимось чином у Києві на виїзних засіданнях. Порядок слухання тих доказів, які ми подали і подасть інша сторона – я так думаю, що вони подадуть знову набір казок", – уточнив міністр.

Олена Рощенко, УП, доповнено

