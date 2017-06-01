Збройний конфлікт на Вінниччині: 45 затриманим оголосили підозру

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Четвер, 1 червня 2017, 16:02
НПУ

Поліція оголосила підозру в хуліганстві із застосуванням зброї 45-м особам, яких 31 травня затримали у Вінницькій області під час спроби рейдерського захоплення фермерського господарства.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

"Загалом оголосили підозру 45 затриманим за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням зброї)", - сказав він.

За словами речника поліції, одному з "хуліганів" також оголошено підозру за ч.1 ст.122 КК (умисне тілесне ушкодження). Причина полягає в тому, що 31 травня він встиг "відзначитись" у ще одній пригоді. В одному з розважальних закладів Вінниці він так сильно побив людину, що її відвезли до реанімації.

Тракало розповів також, що переважна кількість затриманих - це особи 20-35 років, мешканці Вінницької області. Двоє з них приїжджі - з Києва та Кировоградщини.

Директор департаменту комунікації повідомив, що, за уточненими даними, в підозрюваних вилучили понад 20 одиниць зброї та газові балончики.

За його словами, протягом найближчих двох днів усім затриманим оберуть міру запобіжного заходу.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини, яка сталася в середу в селі Метанівка Вінницької області, поранення дістали шестеро осіб. Один з них, 45-річний чоловік, отримав поранення з травматичної зброї в живіт. Це був напад на фермерське господарство з метою захоплення.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, молодики у балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство. Між місцевим фермером-орендарем, підтримуваним місцевими мешканцями, та нападниками зав’язалася бійка. Прибулі на місце силовики "вклали обличчям у землю" понад 40 осіб.

Євген Кізілов, УП

Теми: Вінницька область поліція надзвичайна подія кримінал
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