Група п’яних поляків напала на будинок українських заробітчан під Гданськом

У містечку Хващино під Гданськом група п’яних поляків напала на будинок, у якому живуть українські заробітчани. Кидаючи пляшками та камінням, вони кричали українцям забиратись геть.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Інцидент трапився ще в ніч із суботи на неділю 28 травня, однак розголосу у польській пресі набув тільки тепер. Група п’яних місцевих прийшла до будинку, де жили українці, вони кидали каміння та пляшки і вигукували ксенофобські гасла.

Поляки звинувачували українців у тому, що вони відбирають робочі місця: "Польща для поляків", "Їдьте в Україну", - кричали нападники.

Українці зателефонували власнику фірми, у якій працюють, з проханням про допомогу. Після прибуття він намагався заступитись за працівників, однак сам постраждав.

Внаслідок нападу постраждали кілька громадян України. Поліція затримала сімох нападників, усі, крім одного, були напідпитку. В одного з нападників знайшли кокаїн.

Чоловікам висунули обвинувачення у образах та прямих погрозах позбавлення життя на національному підґрунті.

Варто зазначити, у компанії, де працевлаштовані українці, працюють 40 осіб. 24 з них – громадяни Українни, усі працевлаштовані легально. Українці заробляють дещо менше за поляків, однак працедавець надає їм безкоштовне харчування та житло.

У будинку, де трапилася бійка, проживають 15 осіб: одинадцятеро співробітників фірми та їхні дружини.

Європейська правда