Сутички у Київраді: постраждали двоє правоохоронців
У Київській міській раді виникла штовханина, в результаті якої тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.
"Сьогодні під час засідання Київської міської ради група невідомих намагалася потрапити у сесійну залу. Один із депутатів провів на своє ім’я близько 20 осіб, решта спробували прорватися у приміщення повз працівників поліції охорони", – зазначили у відомстві.
Наразі правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як відомо, у четвер під Київрадою сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.
Українська правда
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