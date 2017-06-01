Сутички у Київраді: постраждали двоє правоохоронців

327 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 18:22

У Київській міській раді виникла штовханина, в результаті якої тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні під час засідання Київської міської ради група невідомих намагалася потрапити у сесійну залу. Один із депутатів провів на своє ім’я близько 20 осіб, решта спробували прорватися у приміщення повз працівників поліції охорони", – зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як відомо, у четвер під Київрадою сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, представниками добровольчих батальйонів.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних
Усі новини
Олег Кришталь

Інтерв'ю з одним з найбільш цитованих українських вчених у світі

Відео

Журналісти й музиканти записали відео на вірш Стуса