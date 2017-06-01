Попри "режим тиші" бойовики продовжують стріляти – штаб

12 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 18:46

З початку доби втрат серед українських воїнів в зоні АТО не було.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що "незважаючи на досягнуті раніше домовленості про дотримання впродовж сьогоднішнього дня, 1 червня, "режиму тиші", проросійські НЗФ все ж не припинили застосовувати зброю проти підрозділів сил АТО".

"З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників. Зокрема, один раз били й із забороненого Мінськими угодами озброєння", - повідомили у прес-центрі.

Зокрема обстріли були на Приморському і Луганському напрямках.

Як відомо, 31 травня у штабі заявили, що Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись "режиму тиші" у зоні АТО.

"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється у заяві.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ: За тиждень нам 34 рази закривали дорогу в зоні АТО 1 червня 2017, 16:21
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних 1 червня 2017, 16:03
Суд повністю виправдав Баранова, який був "міністром" в ОРЛО 1 червня 2017, 15:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних
Усі новини
Олег Кришталь

Інтерв'ю з одним з найбільш цитованих українських вчених у світі

Відео

Журналісти й музиканти записали відео на вірш Стуса