МВС: Життям Осмаєва на Окуєвої нічого не загрожує

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Четвер, 1 червня 2017, 20:11

Лікарі кажуть, що життям постраждалих від нападу Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої нічого не загрожує.

Про це журналістам на місці подій сказав речник МВС Артем Шевченко.

"Це могла бути помста за патріотичність подружжя", - сказав він, коментуючи причини замаху на подружжя.

Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здовров'ю поранених нічого не загрожує.

"На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва", - сказав Шевченко. Він додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.

Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Роман Кравець, УП

Теми: МВС кримінал Київ
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