Путін про замахи на себе: Кому судилося бути повішеним, той не потоне

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Четвер, 1 червня 2017, 22:35

Президент Росії Володимир Путін каже, що довіряє своїй службі безпеки.

Про це він сказав під час інтерв'ю, фрагмент якого показав телеканал CBS, відповідаючи на запитання режисера Олівера Стоуна про замахи.

"Я з Кастро розмовляв із цього приводу, і він мені сказав: "Знаєш, чому я живий?, - я запитав, чому. - Тому що я своєю безпекою завжди займався особисто". Я роблю свою роботу, а співробітники безпеки роблять свою. Досі у них це все непогано виходило", - заявив Путін.

"У нас знаєте, як кажуть в народі? Кому судилося бути повішеним, той не потоне", - додав він.

Як повідомляє "Медуза", під час інтерв'ю Олівер Стоун каже про п'ять невідомих замахів на Володимира Путіна.

Скільки всього планувалося замахів на президента РФ, невідомо.

У ЗМІ перераховувалося близько десяти випадків, так або інакше пов'язаних із замахом на російського президента.

У 2012 році незадовго до третіх виборів Путіна в Україні затримали двох осіб, яких запідозрили в підготовці замаху на нього.

Олівер Стоун зараз закінчує знімати фільм про Володимира Путіна. Його почнуть показувати 12 червня.

Теми: Путін
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