ДПСУ відрапортувала, що до безвізу готова

Держприкордонслужба повністю готова до дії нових правил щодо перетину кордону громадянами України в рамках безвізового режиму.

Про це 10 червня заявили у ДПСУ.

"Для зручного та безперешкодного перетину державного кордону на всіх напрямках облаштовано понад 1300 робочих місць, які оснащено приладами біометричного контролю. Для підтримання ритмічності пропускних операцій на кордоні з ЄС основні пункти пропуску посилено прикордонними нарядами та доукомплектовано персоналом", - заявили Держприкордонслужбі.

Крім того, запроваджено посилений режим служби, у тому числі із залученням резервів.

В рамках лібералізації візового режиму у спільних заходах із співробітниками ДПСУ беруть участь представники Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони FRONTEX - спеціалісти зі Чехії, Франції, Польщі, Нідерландів, Естонії, Словаччини, Італії, Словенії та Литви, зазначили у службі.

"З 10 червня іноземні експерти перебуватимуть у пунктах пропуску для авіаційного сполучення: "Бориспіль", "Жуляни", "Одеса", "Львів" та автомобільного: "Тиса", "Лужанка", "Ужгород", "Ягодин", "Краковець", "Рава-Руська" та "Порубне", - нагадали прикордонники.

Для уникнення можливих непорозумінь під час перетину кордону у разі потреби співробітники ДПСУ, як і іноземні експерти, нададуть вичерпну консультативну допомогу.