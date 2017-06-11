У Підмосков'ї чоловік відкрив стрілянину по перехожих, є загиблі

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Неділя, 11 червня 2017, 00:35

10 червня в населеному пункті Кратово під Москвою чоловік відкрив стрілянину по перехожих.

Він стріляв з мисливської рушниці з території свого приватного будинку, де забарикадувався.

В результаті стрілянини загинули чотири людини, ще двоє були поранені. Вони госпіталізовані.

Приїхавши в Кратово співробітники правоохоронних органів оточили будівлю, звідки велася стрілянина. Злочинець стріляв в співробітників поліції і підірвав кілька вибухових пакетів, після чого йому вдалося втекти в ліс. При спробі штурму будинку також був поранений співробітник Росгвардіі. У будинку вбивці почалася пожежа, до 11 вечора 10 червня будівля згоріла практично повністю.

За попередніми даними, вбивцю звуть Ігор Зенков, він 1967 року народження. Чоловік страждав психічним розладом. Раніше він служив в МНС РФ. Також повідомляється, що він воював в Чечні.

Приблизно опівночі 11 червня в МВС РФ повідомили, що Зенков убитий.

Медуза

Теми: Росія
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