В Ірані заявили про ліквідацію організаторів нападу в Тегерані

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Неділя, 11 червня 2017, 05:33

Міністр розвідки Ірану Махмуд Алаві заявив, що іранські силовики вбили організатора нападів в Тегерані, в результаті яких загинули 17 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами глави Міністерства розвідки, убитий підозрюваний був і організатором, і головним командиром тих атак.

Раніше в суботу в Ірані повідомили про затримання ще не менше семи підозрюваних у сприянні призвідникам нападів.

У п'ятницю в Ірані повідомляли про затримання за підозрою в зв'язку з нападами ще 41 людини в різних регіонах країни. Цих затриманих назвали "агентами" екстремістського угрупування "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за напади.

Також в п'ятницю в Тегерані відбулася масова, за участю десятків тисяч людей, траурна церемонія прощання і похорони загиблих.

У середу в центрі Тегерана, в будівлі парламенту, і на південній околиці міста, біля мавзолею аятоли Руголли Хомейні, засновника сучасного ісламського режиму Ірану, майже одночасно сталися два напади із застосуванням автоматичної зброї і вибухових пристроїв. Силовики в кінці ліквідували нападників, деякі підірвалися самі, декількох тоді ж затримали. В результаті нападів загинули 17 осіб - двоє охоронців, десять адміністративних працівників і п'ять цивільних, поранено було 52 людини.

Теми: Іран теракт
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