Жителі Пуерто-Рико проголосували за приєднання до США

Переважна більшість жителів Пуерто-Рико, які проголосували на референдумі бажають, щоб їх територія офіційно увійшла до складу США як 51-го штату.

Про це пише DW.com

Явка на референдумі, який пройшов у неділю, 11 червня, склала всього 23 відсотки виборців, а сам референдум носив рекомендаційний характер. Однак близько 97 відсотків з півмільйона тих, хто проголосував віддали голоси за входження до складу США. За збереження статус-кво і проведення ще одного референдуму висловилися по півтора відсотка тих, хто голосував.

"Буде вкрай непослідовно, якщо Вашингтон, вимагаючи дотримання демократії в інших частинах світу, проігнорує те легітимне право на самовизначення, яке сьогодні було висловлено на американській території Пуерто-Рико", - заявив губернатор Рікардо Роселлою.

Зараз Пуерто-Рико має статус "неінкорпорованої організованої території", тобто перебуває під управлінням США, не будучи їх невід'ємною частиною.