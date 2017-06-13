ІДІЛ закликала прихильників до атак в Росії і на Заході

477 переглядів
0
Вівторок, 13 червня 2017, 07:53

Терористичне угрупування "Ісламська держава" закликала своїх прихильників до атак в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах під час священного місяця Рамадан, який почався в кінці травня.

Бойовики опублікували аудіоповідомлення із закликом до нападів на зашифрованому каналі в Telegram, передає Reuters.

Відзначається, що справжність запису поки не була перевірена, проте голос на ній дуже схожий на голос представника угруповання Аби аль-Хасана аль-Мухайера.

"О, леви Мосула, Ракка і Тала Афара, Бог благословить ці чисті руки і яскраві обличчя, звинувачуйте знедолених і відступників і боріться з ними силою однієї людини", - йдеться в повідомленні.

Агентство пише, що знедолені - це для ІДІЛ зневажливий термін, яким вони називають мусульман-шиїтів.

Теми: тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У США розширили список глобальних терористів 13 червня 2017, 03:06
Луганчанці дали 5 років за спробу теракту в центрі Києва 2,5 роки тому 12 червня 2017, 14:07
До Росії намагався прорватися пропагандист, який брав інтерв'ю в "Гіві" 12 червня 2017, 11:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 13 червня. Українці збивають російські танки та ухиляються від армії
Доба в АТО: 57 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, 5 були поранені
Українцям з пропискою на Донбасі і в Криму біометричні паспорти видадуть після спецперевірки
Бойовики у понеділок ввечері обстріляли Авдіївку та Мар'їнку
Усі новини
Раннє втручання

Запобігти інвалідності можна

Фестиваль

10 найкрутіших музичних фестивалів України цього літа