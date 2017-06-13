Авдіївка досі без газу, а частина Донецької області – без води

На Донбасі Авдіївка досі лишається без газу, а в частині Донецької області вода подається погодинно.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 годину 13 червня газопостачання у Авдіївці відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій не проводились, у зв’язку з небезпекою для працівників". – зазначили в ДСНС.

Щодо подачі води, то в ДСНС нагадали, що через обстріли припинено електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою чотири фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха), Старокримську №1 та №2 (м. Маріуполь). Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.

"13 червня буде продовжуватися погодинна подача та підвіз води населенню, ремонтними бригадами планується підключення насосної станції до електропостачання, проведення підготовчих робіт до запуску станції та перевірка обладнання на виявлення додаткових пошкоджень за умов безпеки працівників", - зазначили в ДСНС.