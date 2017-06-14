Генпрокурор США Сешнс заперечує, що нашкодив передвиборній кампанії

Міністр юстиції і генпрокурор США Джефф Сешнс заперечує будь-які зв'язки з російськими посадовими особами, які могли б зашкодити виборчій кампанії в США в 2016 році.

Про це він сказав в ході слухань в Сенаті 13 червня, передає "Радіо Свобода".

"Я ніколи не зустрічався і ніколи не мав розмови з росіянами чи будь-якими іноземними посадовцями щодо будь-якого втручання у виборчу кампанію у США. І я не знаю ні про які такі розмови, які вели б люди з оточення Трампа", - зазначив Сешнс.

На почтаку березня генпрокурор США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше стало відомо, що Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті. Лідер демократів у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі через це виступила з вимогою його відставки.