Через пожежу у Лондоні в лікарні доставлені вже 30 осіб

3984 перегляди
0
Середа, 14 червня 2017, 08:35

У результаті пожежі у 27-поверховому житловому будинку Лондона карети швидкої допомоги доставили в лікарні щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє The Associated Press‏ у своєму твіттері.

"Сервіс швидкої допомоги Лондона каже, що 30 осіб були відправлені до 5 шпиталів після пожежі", - сказано в повідомленні.

Кількість жертв поки не називається.

Як відомо, близько 1 години ночі за британським часом сталася пожежа у 27-проверховому житловому будинку.

Українська правда

Теми: Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Президент підписав євроінтеграційний закон про оцінку впливу на довкілля 14 червня 2017, 08:23
У Лондоні палає 27-поверховий житловий будинок, є постраждалі 14 червня 2017, 06:38
Українське посольство нагадало британському таблоїду, чий Крим 13 червня 2017, 10:10
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Польське громадське радіо вибачилося за карту України без Криму
Хроніка 14 червня. Трагедія в Луганському аеропорту та продаж "Криворіжсталі" Ахметову і Пінчуку
Доба в АТО: Ситуація складна, 1 боєць ЗСУ загинув, 7 поранені
Хуг: Число загиблих мирних жителів на Донбасі зросло на 110%
Усі новини
Олесь Ульяненко

Що потрібно знати про культового письменника

Психічне здоров'я

Як картання "Що я зробив не так" впливає на здоров’я