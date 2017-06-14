Через пожежу у Лондоні в лікарні доставлені вже 30 осіб

У результаті пожежі у 27-поверховому житловому будинку Лондона карети швидкої допомоги доставили в лікарні щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє The Associated Press‏ у своєму твіттері.

"Сервіс швидкої допомоги Лондона каже, що 30 осіб були відправлені до 5 шпиталів після пожежі", - сказано в повідомленні.

Кількість жертв поки не називається.

Як відомо, близько 1 години ночі за британським часом сталася пожежа у 27-проверховому житловому будинку.

Українська правда