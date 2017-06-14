На "Чонгарі" затримали жінку з Донбасу з "паспортом" окупантів

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Середа, 14 червня 2017, 11:09

На контрольному пункті "Чонгар" прикордонники виявили жінку з документом, виданим на непідконтрольній Києву частині Донецької області, яка в’їхала до анексованого Криму з Росії.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Громадянка України 13 червня прямувала з півострова на материк через "Чонгар" і, аби перетнути адмінмежу, пред’явила інспектору прикордонної служби посвідчення особи, видане на території окремих районів Донецької області, контрольованих проросійськими бойовиками.

"У ході перевірки  правоохоронці також встановили, що 52-річна жінка в Крим потрапила через недіючий пункт пропуску у Керчі", – інформує відомство.

Прикордонники склали на українку адміністративні протоколи – і разом із недійсним документом передали співробітникам Служби безпеки України для подальшої перевірки.

Як відомо, за приїзд до Криму через закриті пункти пропуску, тобто не з України, українців можуть оштрафувати, а іноземцям – заборонити в’їзд до України.  

Теми: Крим Донбас кордон паспорт анексія
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