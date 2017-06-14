Омелян поскаржився Гройсману на Балчуна

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Середа, 14 червня 2017, 11:25

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує, що глава правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун представить звіт про свою роботу на наступному засіданні Кабінету міністрів 21 червня.

Про це міністр сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Він (звіт - ред.) мав бути минулої середи не пізніше. Тепер ми розуміємо, що в сьогоднішньому порядку засідання його немає. Можливо, буде в наступному", - сказав Омелян.

При цьому міністр зазначив, що розмовляв про результати роботи Балчуна з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та у прем'єра тепер є повна картина ситуації.

Він підкреслив, що незадоволений результатами роботи нинішнього керівництва "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, 11 квітня 2017 року Омелян заявляв, що керівництво "Укрзалізниці" не відповідає потребам України і має бути звільнене. За його словами, рішення проблем "Укрзалізниці" вимагає кадрових рішень з боку уряду.

Тим часом ще в січні 2017 року Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" в конфлікті з Омеляном.

"Чвари залишайте вдома", - сказав він і закликав до конструктивної роботи в сфері інфраструктури та транспорту.

У квітні прем'єр також заявляв, що рішення про доцільність продовження контракту з Балчуном буде прийматися за підсумками його звіту про роботу за рік.

Теми: Укрзалізниця
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