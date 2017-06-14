60% українців заявили, що за рік стали біднішими – опитування

Більше 60 відсотків українців стверджують, що за останній рік їхній матеріальний стан погіршився, та що вони не в змозі оплатити комуналку.

Про це повідомляється в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

"За останній рік у більш як 60% опитаних погіршилося матеріальне становище, у 30% воно не змінилося, лише у 6% – покращилося, 2% – не визначилися з відповіддю. Більше ніж 60% опитаним не під силу сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, 35% мають змогу їх оплачувати, ще 3% не визначилися", - йдеться у дослідженні.

До того ж, 97 відсотків опитаних відчувають на собі підвищення цін на споживчі товари і послуги у цьому році

На думку 65 відсотків опитаних, причиною поганого економічного стану в країні є непрофесіоналізм та корупція чинної влади, також 54 відсотки головною причиною назвали воєнні дії на сході країни, 31% - неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні країні закони, 28% - непрофесіоналізм та корупцію попередньої української влади.

"При цьому якщо на Заході країни основною причиною вважають воєнні дії на Сході та непрофесіоналізм і корупцію попередньої влади, то на Півдні та Сході більше відзначають непрофесіоналізм і корупцію чинної влади, неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні закони, відсутність політичного компромісу між опозицією та владою, проведення зовнішніми силами спецоперації з метою ослаблення України як економічного конкурента та низьку підтримку населенням реформ" - зазначається в дослідженні.

Окрім того, з твердженням, що Україна сьогодні перебуває у стані хаосу, погоджуються 85 відсотків опитаних (кожний десятий не згоден), у стані розвалу – 75 відсотків (17 відсотків не погоджуються), у стані змін – 44 відсотки (50 відсотків не погоджуються), у стані розвитку – 21 відсоток (71 відсоток не погоджується), консолідації – 17 відсотків (58 відсотків не погоджуються).

Загалом було опитано 2000 респондентів шляхом особистого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 року.