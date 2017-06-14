Суд перевірить законність закриття декларацій військових прокуратурів

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Середа, 14 червня 2017, 14:16

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо закриття доступу до декларацій співробітників військової прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні йдеться, що суд відкрив провадження за позовом до головного військового прокурора Анатолія Матіоса та до Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову заступника  Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса в частині про застосування заходів спеціальної безпеки щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури", - зазначає прес-служба.

Окрім того, позивач просить визнати протиправним і скасувати рішення НАЗК "Щодо виконання постанови про застосування заходів спеціальної безпеки" та зобов’язати агентство включити електронні декларації посадових осіб військової прокуратури до Єдиного державного реєстру декларацій.

Судове засідання проведуть 19 липня.

Як повідомлялося 14 квітня 2017 року, зі сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Українська правда

Теми: декларації
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