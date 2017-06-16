НАБУ затримало фігуранта "справи Онищенка" Постного на виході з СІЗО
Фігуранта "газової справи Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомляє Громадське.
Обвинуваченого у "газовій справі Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, оскільки сплив термін його утримання за підозрою. Однак опівночі його одразу знову затримав спецназ Національного антикорупційного бюро за новою підозрою.
Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/Q8Vvsgdmgl— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 червня 2017 р.
Як повідомляється, Постного повезуть в НАБУ для слідчих дій, а після цього — в ізолятор тимчасового тримання.
Під СІЗО стоять 3 мікроавтобуси НАБУ зі спецназом і дві швидкі.
Як повідомляє Громадське, суд 15 червня вже другий день намагався обрати запобіжний захід для Постного. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Постного досі не арештували через затягування процесу адвокатами.
Солом'янський суд Києва переніс засідання у справі Постного на 9:30 16 червня.
Як відомо, Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
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