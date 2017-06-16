З США надійшли вкрадені "режимом Януковича" півмільйона доларів

Більше 500 тисяч доларів, які незаконно вивів з України Мін’юст часів Віктора Януковича, вже надійшли на рахунок українського міністерства юстиції.

Про це сказав заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі "112 каналу".

"Це перший випадок повернення коштів, здобутих злочинним шляхом, командою Юрія Луценка з закордону, оскільки ті 1,5 млрд доларів, які Генеральна прокуратура повернула наприкінці квітня, були зареєстровані на рахунках українських банках", - сказав він.

За словами Єніна прокуратура кілька місяців тому вступила у переговорний процес з представниками американської компанії причетної до виведення грошей.

"Ми переконали їх в доцільності в якомога більш активній співпраці з українським слідством. Маю зазначити, що ця компанія надзвичайно переймається питаннями своєї ділової репутації і саме це стало поворотним моментом в тому щоб до вердикту кримінального суду в Україні зазначені кошти були поверненні в Україну хоча б тому обсязі, в якому вони зберігалися на гарантійному рахунку зазначеної фірми. Можу сказати, що це приблизно 560 млн доларів", - розповів він.

Єнін також заявив, що міністр юстиції Павло Петренко підтвердив, що вказані гроші вже надійшли на рахунок міністерства юстиції.

За його словами група осіб за часів президентства Віктора Януковича "підписали і допустили підписання фіктивної угоди про надання послуг, які ніколи не були надані".

"В той же час гроші були перераховані", - сказав він.

Як відомо, 15 червня Генпрокуратура заявила, що забезпечила повернення з США 500 тисяч доларів, які незаконно вивів з України Мін’юст часів Януковича.