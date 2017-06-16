Вихідні будуть дощові і без спеки

674 перегляди
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 16:45

Українцям прогнозують переважно дощову погоду у вихідні 17-18 червня, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла.   

У суботу без опадів Український гідрометцентр прогнозує лише Херсонській і Запорізькій областям, а також анексованому Криму.

А у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях окремі пориви вітру 15-20 м/с; у Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і у Вінницькій та Одеській областях місцями сильний дощ.

Погода 17 червня
Погода 17 червня

У неділю, 18 червня, у частині західних і північних областей буде ясна погода, на решті території дощі, а на Вінниччині та Одещині – навіть грози.

Прогноз на 18 червня
Прогноз на 18 червня

Внаслідок дощів 17-18 червня очікується підвищення рівнів води, без негативних наслідків, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета, річках басейну Прип'яті, річках Закарпаття. У карпатському регіоні при сильних зливах може сформуватися значний мiсцевий і схиловий сток.

При цьому у Херсонській та Дніпропетровській областях у суботу й неділю місцями надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає ДСНС

Уже в понеділок, 19 червня, в Україні потеплішає і у більшості областей буде без опадів, лише в Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях.

Прогноз на 19 червня
Попередній прогноз на 19 червня

У Києві та області після вихідних погода теж покращиться.

Погода у Києві
Погода у Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
П'ятниця буде трохи теплішою, на заході України дощі 15 червня 2017, 18:06
Буревій у Сумах поламав дерева, зірвав дах, звалив електроопору 14 червня 2017, 12:02
У середу трохи похолодає, але небезпека пожеж зберігається 13 червня 2017, 16:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Постного арештували на 2 місяці, застава – 10 мільйонів
Насіров може постати перед судом Британії – посольство
ЗМІ назвали першого затриманого у справі про вбивство Вороненкова
Холодницького обрали одним з віце-президентів ФФУ
Усі новини
Інтерв'ю

Сценарист: Заборона на показ російських серіалів запустила виробництво українських

Фото

Лабрадору Фушіну лише місяць, а він уже поліцейський