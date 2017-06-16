Вихідні будуть дощові і без спеки

Українцям прогнозують переважно дощову погоду у вихідні 17-18 червня, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла.

У суботу без опадів Український гідрометцентр прогнозує лише Херсонській і Запорізькій областям, а також анексованому Криму.

А у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях окремі пориви вітру 15-20 м/с; у Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і у Вінницькій та Одеській областях місцями сильний дощ.

Погода 17 червня

У неділю, 18 червня, у частині західних і північних областей буде ясна погода, на решті території дощі, а на Вінниччині та Одещині – навіть грози.

Прогноз на 18 червня

Внаслідок дощів 17-18 червня очікується підвищення рівнів води, без негативних наслідків, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірета, річках басейну Прип'яті, річках Закарпаття. У карпатському регіоні при сильних зливах може сформуватися значний мiсцевий і схиловий сток.

При цьому у Херсонській та Дніпропетровській областях у суботу й неділю місцями надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає ДСНС

Уже в понеділок, 19 червня, в Україні потеплішає і у більшості областей буде без опадів, лише в Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях.

Попередній прогноз на 19 червня

У Києві та області після вихідних погода теж покращиться.

Погода у Києві

Олена Рощенко, УП