Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування

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П'ятниця, 16 червня 2017, 18:55

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів восени збільшити розмір пенсій та скасувати їх оподаткування.

Відповідне доручення Порошенко зробив на Нацраді реформ, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook .

"Президент на Нацраді реформ доручив уряду вже восени підняти пенсії, скасувати оподаткування пенсій і всі обмеження для пенсіонерів, які працюють", - написав він.

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів восени збільшити розмір пенсій та скасувати їх оподаткування.

Відповідне доручення Порошенко зробив на Нацраді реформ, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook .

"Президент на Нацраді реформ доручив уряду вже восени підняти пенсії, скасувати оподаткування пенсій і всі обмеження для пенсіонерів, які працюють", - написав він.

"Підвищення мінімальної пенсії відбудеться цього року, і я думаю, що можна розглянути можливість перенести це з грудня на листопад або навіть й на жовтень", - сказав президент.

"Окреме питання – обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. Думаю, що невиправданим є обмеження пенсій працюючим пенсіонерам і оподаткування пенсій", - додав він.

Також президент заявив, що вже цього року можна зробити осучаснення пенсій.

Раніше Міністерство соціальної політики презентувало нову формулу розрахунку пенсій.

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Економічна правда

Теми: Порошенко пенсії
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