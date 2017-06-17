НАТО посилить присутність на східному фланзі через навчання РФ

НАТО посилить присутність в східних країнах Альянсу під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, передає "5 канал".

Він не виключив ймовірності російського вторгнення в Балтійські держави, але пообіцяв, що НАТО буде готове відповісти ,.

Навчання "Захід-2017" заплановано на вересень цього року. Вони пройдуть на території Білорусі. У них візьмуть участь більше 100 000 військових. Це будуть найбільші російські навчання з 2013 року.

За словами Ходжеса, Росії не можна довіряти, адже існує безліч прикладів того, як Москва не дотримується ніяких домовленостей і постійно порушує обіцянки.