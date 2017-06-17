Поліція в Донецькій області працюватиме в посиленому режимі

155 переглядів
0
Субота, 17 червня 2017, 06:22

Поліція Донецької області перейде на посилений режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

"У навчальних закладах регіону починаються випускні вечори, а в Маріуполі відбудуться масові заходи, присвячені звільненню міста від терористів. Щоб не допустити порушень правопорядку, кількість правоохоронців, які дбатимуть про безпеку і спокій жителів, збільшено до 1500 ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Маріуполі правопорядок охоронятимуть поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії. Також на вулиці виїдуть екіпажі патрульних.

"У тих населених пунктах, де відбудуться випускні вечори, сили поліції спрямовані на збереження правопорядку та недопущення вчинення правопорушень за участі неповнолітніх", - відзначили в поліції.

Теми: поліція Донецька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донбасі затримали радіолюбителя, який передавав дані про ЗСУ бойовикам 17 червня 2017, 02:14
Постного арештували на 2 місяці, застава – 10 мільйонів 16 червня 2017, 16:31
Затриманому у справі Вороненкова оголосили підозру 16 червня 2017, 15:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Адвокат: У справі про розстріли на Майдані опитано до 70% свідків
Підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова посадили під арешт
Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування
У п'ятницю в зоні АТО загинув український військовий – штаб
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – створювати сім’ю лесбійкам

Олесь Ульяненко

Що потрібно знати про культового письменника