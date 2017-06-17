АТО: у суботу поранено трьох військових

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Субота, 17 червня 2017, 18:37

Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 22 ворожі обстріли, 9 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

В результаті обстрілів троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

На Приморському напрямку бойовики, використовуючи міномети калібру 120 мм, вели вогонь по українських позиціях поблизу Гранітного та Чермалика. Окрім того, в районі Павлополя, Славного та Гнутового вони здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку найбільш кричущі факти порушення умов припинення вогню були зафіксовані ще вночі, зазначили в штабі.

Так, зі 152-мм артилерійських систем бойовики відкривали вогонь по оборонних укріпленнях воїнів ЗСУ в районі Авдіївки. З такого ж озброєння окупанти обстріляли ділянку території, яка розташована неподалік н.п. Калинове. Окрім того, ворог здійснив по оборонцях Авдіївки понад двадцять пострілів з танку. Дещо згодом противник з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстрілював підрозділи сил АТО в районі Верхньоторецького. Неподалік Зайцевого бандити били з озброєння БМП. А біля Кам'янки окупанти застосовували протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю різних калібрів.

На Луганському напрямку зранку озброєнні бандформування з піхотного озброєння відкривали вогонь невисокої щільності по опорних пунктах сил АТО поблизу Станиці Луганської, Новоолександрівки та Катеринівки. Помітно активізувався противник на цьому напрямку вже у другій половині дня. Зокрема, українські позиції в районі Кримського та Катеринівки неодноразово потрапляли під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда

Теми: АТО
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