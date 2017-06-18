В Одесі у приміщенні майбутнього штабу ВМС сталася пожежа і вибух

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Неділя, 18 червня 2017, 12:11

У ніч на неділю в Одесі стався вибух у будівлі колишнього факультету тилу Одеського інституту сухопутних військ, в якому планували розмістити штаб Військово-морських сил України.

Як повідомляє "Думська", очевидці події говорять, що пожежа почалася до того, як стався вибух. За словами співробітників ДСНС, у будівлі, в якій зараз триває реконструкція, вибухнув газовий балон.

У прес-службі ДСНС уточнили, що виклик про пожежу надійшов до служби порятунку о 1:08.

 

До місця виклику о 1:21 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горить дах, горищні приміщення і 3-й поверх будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 300 квадратних метрів.

Під час ліквідації НП стався вибух газового балона, що перебував у в будівлі. Пожежу о 2:44 локалізовано та о 3:38 повністю ліквідовано.

В результаті вогнем пошкоджено дах будівлі на загальній площі 300 квадратних метрів.

Причина загоряння встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

У липні 2016 року частина будівлі по Фонтанській дорозі, 14 площею близько 10 тисяч квадратних метрів перейшла до Міністерства оборони. Тут мали розмістити штаб Військово-морських сил України і інститут ВМС Одеської морської академії.

Планувалося, що роботи з реконструкції обійдуться більше ніж в 150 мільйонів гривень.

Пожежі на території військового містечка раніше траплялися регулярно. Найсерйозніша сталася у травні 2014 року - тоді вогонь повністю знищив дах центрального корпусу факультету тилу.

Теми: Одеса
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