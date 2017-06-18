Вкладники банків-банкрутів отримали понад 87 мільярдів гривень
Станом на 1 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 87,327 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Як наголошується, загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня становить 12,872 млрд гривень.
"Надходження до Фонду за період січень-травень 2017 року від регулярного збору становили 1,676 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Станом на 1 червня у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалось 92 банки-учасники.
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