НАТО в ході навчань відпрацювало відбиття атаки РФ

Американські та британські військові провели широкомасштабні навчання НАТО на кордоні між Польщею і Литвою.

Про це повідомляє Reuters.

В ході навчань військові відпрацювали сценарій, в ході якого Росія нібито намагалася відрізати балтійські держави від іншої частини Альянсу.

Відзначається, що протяжність кордону в районі, відомому як Сувалкскій корідор, становить 104 км. Якщо Росія його захопить, то вона відріже Естонію, Литву і Латвію від НАТО.

Навчання проходили два дні. У них брали участь вертольоти США і Британії, а також війська з Польщі, Литви та Хорватії.

"Ми повинні практикуватися, ми повинні продемонструвати, що ми можемо підтримувати союзників, забезпечити збереження коридору і підтримувати цей зв'язок", - сказав командувач американських сил в Європі Бен Ходжес.