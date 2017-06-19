НАТО в ході навчань відпрацювало відбиття атаки РФ

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Понеділок, 19 червня 2017, 05:32

Американські та британські військові провели широкомасштабні навчання НАТО на кордоні між Польщею і Литвою.

Про це повідомляє Reuters.

В ході навчань військові відпрацювали сценарій, в ході якого Росія нібито намагалася відрізати балтійські держави від іншої частини Альянсу.

Відзначається, що протяжність кордону в районі, відомому як Сувалкскій корідор, становить 104 км. Якщо Росія його захопить, то вона відріже Естонію, Литву і Латвію від НАТО.

Навчання проходили два дні. У них брали участь вертольоти США і Британії, а також війська з Польщі, Литви та Хорватії.

"Ми повинні практикуватися, ми повинні продемонструвати, що ми можемо підтримувати союзників, забезпечити збереження коридору і підтримувати цей зв'язок", - сказав командувач американських сил в Європі Бен Ходжес.

Теми: НАТО Росія
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