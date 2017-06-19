Доба в АТО: 47 обстрілів, 6 військових ЗСУ поранені

204 перегляди
0
Понеділок, 19 червня 2017, 07:38

За минулу добу бойовики 47 разів відкривали вогонь, при цьому 10 з них - із заборонених 120 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу, шестеро українських військових отримали поранення.

На Приморському напрямку бойовики 21 раз відкривали вогонь.

"Зокрема, з мінометів калібру 120 мм бандити били по наших позиціях в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. З 82-мм мінометів окупанти вели вогонь поблизу Водяного. Неподалік цих населених пунктів, а також біля Талаківки й Лебединського, проросійські незаконні збройні формування вдавались до збройних провокацій, застосовуючи менш потужне озброєння - переважно гранатомети та стрілецьку зброю", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів.

Найбільш "гаряче" було в районі Кам'янки, де терористи неодноразово били з 120 мм і 82 мм мінометів і різноманітного піхотного озброєння.

З гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти били по позиціях ЗСУ на підступах до Луганського. Також з цього ж озброєння бойовики били по південному передмістю Авдіївки.

На Луганському напрямку терористи 15 разів відкривали вогонь, в основному, з настанням темряви.

З мінометів бойовики били по силах АТО в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського і Золотого. Зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП вони били в районі Катеринівки, Новоалександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської і Щастя.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики порушили "тишу" 19 разів, вели вогонь із "заборонених" мінометів 18 червня 2017, 19:25
У Міноборони розповіли, де в суботу було поранено 5 бійців 18 червня 2017, 12:47
Доба в АТО: 66 обстрілів, поранено 5 бійців ЗСУ 18 червня 2017, 08:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 19 червня. Нова команда Порошенка та перші в’язні совісті Януковича
Доба в АТО: 47 обстрілів, 6 військових ЗСУ поранені
У Лондоні фургон наїхав на людей, є загиблий і постраждалі
ОБСЄ: Під окупованою Горлівкою підірвалася вантажівка з цивільними
Усі новини
Афіша на 16-18 червня

Відкриття Патіо на Андріївському, вино з кульбаб, серенади в саду, "Всі. Свої"

Інфокарти

Нові правила парковки. До чого слід готуватись водіям