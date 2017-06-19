Мінінформ оприлюднив список сайтів, переданих СБУ для заборони

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Понеділок, 19 червня 2017, 17:09

Міністерство інформаційної політики передало СБУ список сайтів, які пропонує заборони в Україні.

Відповідний перелік розміщено на сайті МІП.

Він нараховує 20 сайтів, серед яких novorosinform.org, novorossia.today, novoross.info тощо.

МІП вказує, що ці сайти містять інформацію, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу або ж порушує територіальну цілісність України.

Як зазначається, цей перелік напрацьовано робочою групою при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, розглянуто Експертною радою при відомстві та передано до СБУ. 

Українська правда

Теми: інформаційна війна
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