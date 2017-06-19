Мінінформ оприлюднив список сайтів, переданих СБУ для заборони
Міністерство інформаційної політики передало СБУ список сайтів, які пропонує заборони в Україні.
Відповідний перелік розміщено на сайті МІП.
Він нараховує 20 сайтів, серед яких novorosinform.org, novorossia.today, novoross.info тощо.
МІП вказує, що ці сайти містять інформацію, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу або ж порушує територіальну цілісність України.
Як зазначається, цей перелік напрацьовано робочою групою при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, розглянуто Експертною радою при відомстві та передано до СБУ.
Українська правда
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