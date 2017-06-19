Суддю Бевзенко відсторонили від посади за арешти євромайданівців
Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посади суддю Оболонського райсуду Києва Юлію Бевзенко (Оробець) за арешти активістів Євромайдану.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням представника євромайданівців, адвоката Романа Маселка.
Він повідомив, що в понеділок друга дисциплінарна палата ВРП вирішила застосувати до Бевзенко дисциплінарні санкції у вигляді подання про звільнення з посади.
До моменту розгляду цього подання суддю відсторонено від посади.
У січні 2014 року суддя Бевзенко виносила рішення про арешт 2 побитих "Беркутом" активістів, а також позбавляла учасників Автомайдану прав водія.
Крім того, у вересні 2015 року суддя відпустила з-під варти і дозволила втекти з країни одному з керівників "тітушок", бійцеві "Оплоту" Таваккулі Рагімову.
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