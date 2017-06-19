Суддю Бевзенко відсторонили від посади за арешти євромайданівців

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Понеділок, 19 червня 2017, 20:44

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посади суддю Оболонського райсуду Києва Юлію Бевзенко (Оробець) за арешти активістів Євромайдану.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням представника євромайданівців, адвоката Романа Маселка.

Він повідомив, що в понеділок друга дисциплінарна палата ВРП вирішила застосувати до Бевзенко дисциплінарні санкції у вигляді подання про звільнення з посади.

До моменту розгляду цього подання суддю відсторонено від посади.

У січні 2014 року суддя Бевзенко виносила рішення про арешт 2 побитих "Беркутом" активістів, а також позбавляла учасників Автомайдану прав водія.

Крім того, у вересні 2015 року суддя відпустила з-під варти і дозволила втекти з країни одному з керівників "тітушок", бійцеві "Оплоту" Таваккулі Рагімову.

Теми: суд Євромайдан
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IP: 35.187.168.---chesno119.06.2017 21:31
"Суддю Бевзенко відсторонили від посади за арешти євромайданівців"

все поняли, за что?
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