Канадський генерал-губернатор підписав Угоду про ЗВТ з Україною

Генерал-губернатор Канади підписав Угоду про вільну торгівлю з Україною, узгоджену раніше Палатою громад і Сенатом.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в facebook.

"З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це рішення має більш, ніж символічне значення. І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна – Канада – ЄС. Після завершення всіх формальних процедур, цей трикутник об’єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям", - йдеться у повідомленні президента.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко написав на своїй сторінці в Твіттер, що "угода про вільну торгівлю Україна-Канада отримала королівську згоду".

Угода про вільну торгівлю Україна-Канада отримала королівську згоду! https://t.co/MNPLmmSbpb — Andriy Shevchenko (@AShevch) June 1, 2017

Як повідомлялося, 18 травня Сенат Канади (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Нагадаємо, 11 липня 2016 року під час візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Україну було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою на початку квітня.