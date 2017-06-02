Екс-громадянина РФ намагались викрасти і вивезти в Росію - Луценко

Прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалась викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його до Росії.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

"Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом", - повідомив Луценко.

У свою чергу речник Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що викрадачі планували запропонувати працівникам правоохоронних орагнів неправомірну вигоду за сприяння у виконанні їх злочинного умислу.

"Під час отримання "авансу" у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено до 10 років позбавлення волі", - зазначив Луценко.

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Луценко не повідомив, кого саме планувала викрасти ця група осіб.

За повідомленням Сарган, на даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У п'ятницю прокуратура Київської області звертатиметься до суду із клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда