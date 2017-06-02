В СБУ обурились, що через “Схеми” деякі співробітники не зможуть працювати

Юристи Служби безпеки України проаналізують порушення, які могли допустити журналісти програми "Схеми" у розслідуванні про автопарк співробітників служби.

Про це "Українській правді" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Попередньо я бачила, що вони (журналісти - УП) оприлюднили персональні дані оперативних співробітників. Думаю, що будемо розбиратись, будемо дивитись. Я зараз не готова сказати конкретно, наші фахівці мають здійснити дослідження", - сказала Гітлянська і уточнила, що цим питанням займатимуться юристи служби.

Вона також зазначила, що підрозділ, який знімали журналісти, займається захистом критичної інфраструктури країни (інфраструктура, руйнування якої може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв).

"У програмі були не всі співробітники - були і люди, які не мають стосунку до Служби безпеки. Але, серед іншого, були і співробітники, які тепер, на жаль, не зможуть працювати, оскільки їх особисті дані оприлюднені" - повідомила речниця.

Вона додала, що мова йде про оприлюднення прізвищ, посад та облич співробітників служби.

Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" заявили, що Служба безпеки України тиснула на їхніх співробітників, щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ. й програмі йдеться про те, що вартість автомобілів працівників Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ не відповідає рівню їх доходів

Попри це журналісти оприлюднили випуск програми.

Олег Твердь, для УП