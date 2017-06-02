Парубій вважає, що Україні знадобиться досвід Грузії і Молдови

У питанні окупованих територій в Україні ще немає остаточного рішення, ведеться дискусія – і вона "не лише законодавча, а скоріше стратегічна і суспільна".

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій у четвер на зустрічі з послами держав-членів Великої сімки, акредитованих в Україні, повідомляє сайт парламенту.

"Ця дискусія триває між експертами і політиками щодо території під окупацією, щодо її статусу, має різні виміри – і безпековий, і гуманітарний", – заявив він.

Парубій зазначив, що у Грузії немає прикордонників на лінії розмежування.

"Необхідно вивчати досвід Грузії і Молдови. Українцям, які є заручниками окупаційних сил, необхідно забезпечити юридичний статус. Питання є під моїм особистим контролем", – сказав він.

Спікер також заявив, що події останніх місяців на сході України продемонстрували, що "Москва виключно ігнорує усі міжнародні домовленості, у тому числі і Мінські угоди".

"Останні місяці засвідчили зростаючу ескалацію конфлікту і військових дій російських найманців. Найбільш болючим є те, що під час цих атак гинуть мирні жителі", – сказав Парубій і нагадав, що 3 травня російський снаряд обірвав життя 4 мирних жителів, а 27 травня внаслідок обстрілу отримали поранення 8 цивільних осіб.

Також, за його словами, дуже негативним сигналом було рішення Москви про визнання псевдодокументів так званих терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", кожен гуманітарний конвой призводив до ескалації бойових дій на Сході України.

Парубій запевнив, що Україна була і залишається відданою мирному врегулюванню конфлікту: "Ми твердо стоїмо на позиції, що мають бути виконані безпекові аспекти, а вже потім інші рішення".

Голова ВР також подякував усім країнам за отримання Україною безвізу, "до якого доклались всі учасники Великої сімки", за підтримку ініціативи щодо призначення Спеціального представника Великої сімки з питань реформ в Україні та за позитивну оцінку Великою сімкою прогресу України на шляху реформ.

Олена Рощенко, УП