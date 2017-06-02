Доба 1 червня в зоні АТО минула без втрат – штаб

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П'ятниця, 2 червня 2017, 12:57

Доба 1 червня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в п'ятницю.

"За минулу добу загиблих та поранених в лавах українських військ немає", - сказав він.

Як повідомлялося, попри встановлений "режим тиші" 1 червня підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти позицій ЗС України, 28 разів застосовувавши зброю, у тому числі міномети забороненого Мінськими угодами калібру.

Українська правда

Теми: АТО
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