Міграційна служба оформила понад 1 мільйон паспортів у 2017 році

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П'ятниця, 2 червня 2017, 15:53

Державна міграційна служба оформила 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон з початку 2017 року.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба Міграційної служби.

"З початку року оформлено 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон", – зазначив начальник прес-служби Сергій Гунько.

За його словами, таку кількість закордонних паспортів видано станом на 1 червня.

Також зазначається, що з початку року станом на 1 червня міграційна служба оформила громадянам України 341 220 карт посвідчення особи (ID-карток).

Теми: паспорт
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