Вінтонів: Відповідальний за Євробачення звільняється, лишивши незакриті проблеми

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П'ятниця, 2 червня 2017, 22:31

Головний продюсер з музичного та спортивного мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії Павло Грицак подав заяву про відставку.

Про це повідомив член правління НСТУ Роман Вінтонів.

"Є майже триста незакритих угод по Євробаченню. Є пікет під Кабміном, на який прийшли люди, бо їм не заплатили 20% грошей за роботу на Євробаченні. Є розслідування КРУ і Прокуратури по Євробаченню. Є людина, яка відповідала за організацію Євробачення...", - написав він на Facebook.

За словами Вінтоніва, коли відповідального за проведену роботу запитали "Що вам треба, щоб завершити всі незакриті проблеми?", він написав заяву про звільнення.

"Тобто Євробачення провели ок. Всі щасливі. А от завершити документальну роботу нормально - ні-ні, це не до мене - самі розгрібайте. Я втомився. Я йду", - обурився журналіст, розмістивши в соцмережі заяву про відставку Грицака.

Українська правда

Теми: Євробачення скандал
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