Франція попередила Росію про наслідки невиконання "мінська"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ході візиту в Росію попередив, що невиконання Москвою мінських домовленостей може привести до подальшого погіршення відносин між ЄС і Росією.
Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на спільній конференції в Москві, передає "Радіо Свобода".
Глава МЗС Франції підкреслив, що його країна залишається прихильником врегулювання кризи на сході України.
За його словами, Франція, так само як і Німеччина, в рамках "нормандського формату" переговорів за участю також Києва і Москви готові продовжувати свою посередницьку роль, щоб мінські домовленості були виконані в найкоротші терміни.
"Бо що довше ми зволікаємо й не діємо, то менше лишається ліній контакту й то більше віддаляється перспектива врегулювання цієї кризи. Відтак погіршуються й відносини між Європейським союзом і Росією", - сказав Ле Дріан.
Лавров при цьому заявив, що для РФ немає альтернативи "мінська", однак виконання домовленостей залежить в першу чергу від Києва.
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