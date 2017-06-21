Бійця поранено в Широкиному після ворожого обстрілу – штаб АТО

20 червня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць отримав поранення.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ не було, один український військовий отримав поранення в Широкиному внаслідок ворожого обстрілу", – зазначив речник АТО.

Українська правда