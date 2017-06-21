МЗС про напад на ОБСЄ: Це курс Росії на посилення залякування спостерігачів

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Середа, 21 червня 2017, 15:40

Міністерство закордонних справ стурбоване нападом бойовиків на спостерігачів ОБСЄ та назвало інцидент курсом РФ на посилення залякування Місії.

Про це повідомляється у коментарі МЗС, опублікованому на сайті відомства.

"Значну стурбованість викликав останній напад на патруль спостерігачів СММ 20 червня ц.р. у м. Ясинувата", - йдеться у коментарі.

"Розглядаємо цей напад як посилення курсу РФ та контрольованих нею незаконних збройних формувань на залякування спостерігачів ОБСЄ, обмеження їх доступу до неконтрольованих територій, перешкоджання реалізації мандату СММ", - додали у відомстві.

МЗС також вимагає у Росії виконувати взяті на себе зобов’язання у Мінських угодах та припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також надати патрулю свободу пересування по всій непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Окрім того, напад на спостерігачів засудила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

"Українська сторона категорично засуджує такі дії бойовиків НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей", - йдеться у заяві СЦКК, опублікованій на сторінці у Facebook прес-центру штабу АТО.

Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ і проявляли агресію стосовно них.

В ОРДО заявили, що затримали нападників на ОБСЄ.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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