Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС про напад на ОБСЄ: Це курс Росії на посилення залякування спостерігачів

Середа, 21 червня 2017, 15:40

Міністерство закордонних справ стурбоване нападом бойовиків на спостерігачів ОБСЄ та назвало інцидент курсом РФ на посилення залякування Місії.

Про це повідомляється у коментарі МЗС, опублікованому на сайті відомства.

"Значну стурбованість викликав останній напад на патруль спостерігачів СММ 20 червня ц.р. у м. Ясинувата", - йдеться у коментарі.

"Розглядаємо цей напад як посилення курсу РФ та контрольованих нею незаконних збройних формувань на залякування спостерігачів ОБСЄ, обмеження їх доступу до неконтрольованих територій, перешкоджання реалізації мандату СММ", - додали у відомстві.

МЗС також вимагає у Росії виконувати взяті на себе зобов’язання у Мінських угодах та припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також надати патрулю свободу пересування по всій непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Окрім того, напад на спостерігачів засудила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

"Українська сторона категорично засуджує такі дії бойовиків НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей", - йдеться у заяві СЦКК, опублікованій на сторінці у Facebook прес-центру штабу АТО.

Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ і проявляли агресію стосовно них.

В ОРДО заявили, що затримали нападників на ОБСЄ.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: