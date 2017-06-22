На Луганщині затримали в.о. начальника Держгеокадастру за 500 тис. хабара

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Четвер, 22 червня 2017, 12:11

Військова прокуратура впіймала в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області Євгена Коржа на отриманні 500 тисяч гривень хабара.

Про це повідомив у своєму Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"21.06.2017 військовою прокуратурою Луганського гарнізону спільно з обласною Нацполіцією задокументовано в.о. начальника ГУ Держгеокадастру у Луганській області Є. Коржа, який через двох посередників вимагав та отримав хабар 500 тис. грн. від громадянина України за сприяння у виділенні земельних ділянок загальною площею 225 га", - написав Луценко.

Генпрокурор також зазначив, що попередника Коржа затримали за хабар у сумі 100 тис. грн.

 

"З огляду на системність хабарництва у цій галузі готую лист на прем'єр-міністра: варто навести порядок у цьому корумпованому відомстві, не чекаючи прокурорів", - додав Луценко.

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