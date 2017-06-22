ЗМІ: Людина Ляшка може отримати 400 га під видобуток буршитину

Компанія екс-помічника лідера Радикальної партії Олега Ляшка "Екологічні технології та будівництво" перебуває у процесі отримання більше 400 гектарів в селі Білка Житомирської області під видобуток бурштину.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Слідство.інфо".

Щоб отримати землю, приватна компанія гарантувала чималі інвестиції у село – 5 мільйонів гривень на рік на фінансування соціальних проектів.

Водночас журналісти зафіксували повний текст соціальної угоди сільської громади з товариством, яку лобіював сільський голова Віталій Уманець.

"Як бачимо, громаді гарантують лише сто тисяч гривень. Обіцяні ж 5 мільйонів на рік фірма інвестує у Білку з прибутків на території села, якщо такі звичайно будуть", - сказано у сюжеті.

Вищезгадану соціальну угоду із "Екотехбудом" саме у такому вигляді білчани погодили на зборах села. Щоправда, у є сумніви щодо правомочності цих зборів, оскільки на них були присутніми лише 88 осіб з 267 виборців, а мало б бути не менше 51% від усієї кількості виборців.

За підписання угоди серед інших виступав й Ілля Смичок - депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Житомирській обласній раді.

При цьому варто зазначити, що одним із засновників компанії "Екологічні технології та будівництво" є Анатолій Капустюк, 98-й номер у списку "Радикальної партії Олега Ляшка" на виборах до парламенту 2014-го року. Після невдалої спроби отримати депутатський значок, Капустюк став помічником самого лідера фракції.

Офіс компанії "Екологічні технології та будівництво" зареєстрований за тою самою адресою, що і будівля сільської ради. Представників бурштинодобувача журналістам знайти не вдалося.

Водночас "Слідство.Інфо" вийшли на засновника компанії у соціальній мережі. Інтерв’ю на камеру Капустюк давати відмовився, але погодився прокоментувати ситуацію, яка склалась, у соціальній мережі.

Він підтвердив, що "Екотехбуд" отримала погодження Житомирської облради на користування надрами, але зазначив, що до отримання спеціального дозволу потрібно пройти ще довгий шлях..

"Пан Купустюк не лукавить, адже на момент нашого з ним спілкування статус їхньої заявки на сайті "Геоінформ України" вказував на те що справу було повернуто заявнику", - зазначають журналісти.

Сам Олег Ляшко підтвердив, що Капустюк був його помічником до кінця 2015 року, але додав, що не знає про те, що компанія його колишнього однопартійця за підтримки місцевого осередку Радикальної партії отримала 400 гектарів землі у Житомирській області.

"Мені про це нічого не відомо. Дякую що повідомили. Розберемося", - сказав він.