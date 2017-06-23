У центрі Києва в ході бійки зарізали чоловіка

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П'ятниця, 23 червня 2017, 03:08

У Києві в районі станції метро Золоті ворота увечері 22 червня відбулося вбивство.

Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.

"За попередніми даними, двоє чоловіків разом випивали, між ними стався конфлікт, який перейшов у бійку. Билися спочатку біля входу в метро, ​​а потім продовжили з'ясовувати стосунки, кулачним чином, в парку неподалік. В ході бійки один з чоловіків завдав ножове поранення іншому, в результаті якого останній помер сидячи на лавочці", - йдеться в повідомленні.

На місце одразу прибула "швидка допомога", проте чоловік був уже мертвий.

Нападник втік з місця злочину, проте пізніше стало відомо, що його затримала поліція.

Теми: Київ убивство
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