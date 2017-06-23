Група французьких політиків зібралась у Донецьк "підтримати росармію"

3095 переглядів
П'ятниця, 23 червня 2017, 09:35

Група французьких депутатів місцевого рівня, що представляють департамент Буш-дю-Рон у регіоні Прованс, у четвер, 22 червня вилетіли до Москви, звідки збираються вирушити до окупованого Донецька.

Про це повідомляє La Provence.

До групи політиків увійшли Крістіан Бореллі, член муніципальної ради комуни Вітроль, представник "Республіканців", Крістіане Пужоль, член ради департаменту Буш-дю-Рон від партії "Вставай, Франціє!" та її чоловік, а також Убер Файяр, президент місцевого осередку партії "Національний центр незалежників і селян" департаменту Буш-дю-Рон.

22 червня вони вирушили з Марселя до Москви, звідки попрямують в Донецьк. Як цитує політиків видання, метою візиту є "підтримка російської армії, яку постійно бомбардує Україна, незважаючи на мінські домовленості".

За інформацією видання, вони пробудуть у Москві з 22 до 24 червня. У російській столиці у них запланована низка зустрічей, зокрема, з головою комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.

У Донецьку французькі депутати планують зустрітися з головою так званої "ДНР" Александром Захарченком, відзначає видання. 

"Європейська правда"

Теми: Донбас Донецьк Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 29 обстрілів, двоє військових ЗСУ поранені 23 червня 2017, 07:21
АП: Законопроект про реінтеграцію Донбасу обговорювався в Вашингтоні 23 червня 2017, 04:41
Геращенко: Число заручників на Донбасі зросло до 132 23 червня 2017, 03:38
powered by lun.ua
Головні новини
Слідчі затримали Гужву з його помічником
В центрі Києва вибухом пошкоджено машину
Поліція пильнувала Гужву майже три місяці
Гужву захищатиме Лукаш, Вілкул готовий взяти його на поруки
Усі новини
Pottermore

Гаррі Поттерів насправді було двоє

Комікс

5 стадій прийняття відключення гарячої води