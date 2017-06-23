Група французьких політиків зібралась у Донецьк "підтримати росармію"

Група французьких депутатів місцевого рівня, що представляють департамент Буш-дю-Рон у регіоні Прованс, у четвер, 22 червня вилетіли до Москви, звідки збираються вирушити до окупованого Донецька.

Про це повідомляє La Provence.

До групи політиків увійшли Крістіан Бореллі, член муніципальної ради комуни Вітроль, представник "Республіканців", Крістіане Пужоль, член ради департаменту Буш-дю-Рон від партії "Вставай, Франціє!" та її чоловік, а також Убер Файяр, президент місцевого осередку партії "Національний центр незалежників і селян" департаменту Буш-дю-Рон.

22 червня вони вирушили з Марселя до Москви, звідки попрямують в Донецьк. Як цитує політиків видання, метою візиту є "підтримка російської армії, яку постійно бомбардує Україна, незважаючи на мінські домовленості".

За інформацією видання, вони пробудуть у Москві з 22 до 24 червня. У російській столиці у них запланована низка зустрічей, зокрема, з головою комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.

У Донецьку французькі депутати планують зустрітися з головою так званої "ДНР" Александром Захарченком, відзначає видання.

"Європейська правда"