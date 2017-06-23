Рибалка відповів Луценку про компанію в Липецьку

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П'ятниця, 23 червня 2017, 18:12

Народний депутат фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка заперечив заяву генпрокурора Юрія Луценка, що він володіє підприємством в російському Липецьку.

Таку заяву він зробив у своєму Facebook.

"Я хочу запевнити вас, що ні я, ні моя родина не володіють підприємствами на території Російської Федерації. Цю інформацію я вважаю черговим тиском на мене як на опозиційного політика, а також на всю нашу фракцію "Радикальної партії", - заявив Рибалка.

"Я вимагаю від пана Луценка публічно вибачитись за цю брехню. Інакше я буду вимушений подати до суду, і в мене є впевненість на сто відсотків - ми його виграємо", - додав нардеп.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

Як відомо, у квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.

Раніше в жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції,направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців.

Теми: Росія прокуратура Верховна Рада
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