Посадовці "Укрхімтрансаміаку" за часів Януковича привласнили понад 130 млн - СБУ

Топ-менеджмент ДП "Укрхімтрансаміак", призначений за часів екс-президента Віктора Януковича, протягом 2012-2016 років привласнив понад 130 млн грн компанії та створив передумови для виникнення екологічної катастрофи через утримання аміакопроводу в неналежному стані.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України від 24 червня.

"Правоохоронці встановили, що гроші, які привласнив топ-менеджмент компанії, мали спрямовуватись на підтримку функціонування аміакопроводу у безпечному для населення стані. Дії посадовців створили реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи", - йдеться у повідомленні.